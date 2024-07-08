Вашингтон, 8 июля, 2024, 23:45 — ИА Регнум. Американский писатель Стивен Кинг, известный как Король Ужасов, призвал действующего президента США Джозефа Байдена отказаться от участия в предстоящих президентских выборах. Соответствующее заявление Кинг сделал 8 июля на своей странице в соцсети Х.

Stephanie Lawton Стивен Кинг

«Джо Байден был прекрасным президентом, но ему пора — в интересах Америки, которую он так самозабвенно любит — объявить, что он не будет баллотироваться на следующий срок», — написал Король Ужасов.

Публикацию Кинга прокомментировал владелец соцсети Х, американский предприниматель Илон Маск.

«Даже Стивен Кинг за Трампа», — такой комментарий оставил Маск, хотя Кинг нигде не заявлял о том, что собирается поддерживать кандидата в президенты от республиканцев.

Ранее ИА Регнум сообщало, что Стивен Кинг предложил президенту России Владимиру Путину и главе киевского режима Владимиру Зеленскому сойтись «врукопашную» (mano a mano) и таким образом «уладить разногласия». По мнению Кинга, таким способом можно прекратить украинский конфликт. Маск, в свою очередь, написал, что идея о поединке недооценена.