Киев, 20 июля, 2024, 15:21 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский внесёт в ближайшее время в Верховную раду законопроекты о продлении военного положения и всеобщей мобилизации. Об этом в Telegram-канале сообщил депутат Рады Ярослав Железняк.

ИА Регнум

«В ближайшие дни президент подаст в парламент два документа — о продлении действия военного положения и о продолжении всеобщей мобилизации», — отметил он.

Депутат также отметил, что, скорее всего, военное положение вновь продлят на 90 дней, до 9 ноября 2024 года. Он также добавил, что в период с 22 по 25 июля состоится голосование по данному вопросу сначала в комитете, а затем в самой Раде. Железняк подчеркнул, что срок действия введённого ранее военного положения заканчивается 11 августа 2024 года.

Как сообщало ИА Регнум, 24 февраля 2022 года власти Украины ввели военное положение и всеобщую мобилизацию. С 18 мая в стране начал действовать закон об усилении мобилизации, который установил новые требования к военнообязанным. Так, например, им запретили управлять автомобилем, а за неявку в военкомат ввели крупные штрафы.

Ранее представитель минобороны Украины Дмитрий Лазуткин сообщил, что к мобилизации в ВСУ пригодны 1,1 млн военнообязанных граждан. Он также пояснил, что власти не планируют мобилизовать всех имеющихся в резерве военнообязанных в ближайшее время, а эти данные нужны Киеву для улучшения военного учёта и плана на будущее.

18 июля журналистка из Дании Брита Квист Хансен рассказала, что мобилизация на Украине проходит беспорядочно, а призывники прячутся и не выходят из дома, чтобы не попасться военным патрулям.

Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что масштабы уклонения мужчин от призыва на Украине достигли рекорда. Он отметил, что новый закон фактически лишает всех прав украинских призывников.