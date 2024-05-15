Нью-Йорк, США, 15 мая, 2024, 03:57 — ИА Регнум. Уклонение мужчин от мобилизации на Украине достигло рекрдных масштабов на Украине. Об этом 14 мая заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, выступая на заседании Совета Безопасности ООН по Украине.

Russiaun.ru Василий Небензя

Как пояснил российский дипломат, на Украине 18 мая вступает в силу новый закон о мобилизации, и он фактически лишит всех прав украинских мужчин призывного возраста.

«С вступлением в силу нового закона о мобилизации они оказываются вне закона, не смогут распоряжаться своим имуществом и денежными средствами, обновлять и получать документы. И тем не менее уклонение от мобилизации достигло на Украине рекордных масштабов», — отметил Небензя.

Постпред России при ООН указал, что тема уклонения от мобилизации очень неудобна для главы киевского режима Владимира Зеленского и его спонсоров, так как «согласно их картине мира» украинцы добровольно и с готовностью должны идти защищать свою страну. Но на самом деле, как уточнил российский дипломат, только в Румынию незаконно сбежали 11 тысяч украинцев призывного возраста, из них как минимум 19 человек погибли при пересечении границы.

Небензя указал, что ради побега из страны украинские мужчины бросают своё имущество и автомобили на границе, переодеваются в женскую одежду и используют разные ухищрения в попытке обмануть пограничников.

«При этом опасность попасть на фронт поджидает только бедных и бесправных. Богатые же имеют возможность официально откупиться от призыва, ну а про детей власти предержащей и говорить не приходится. Они давно уже все за границей тратят разворованные родителями деньги, включая западную помощь», — добавил постпред России.

Ранее ИА Регнум сообщало, что рынок международных автоперевозок способен остановиться на Украине после вступления в силу закона об ужесточении мобилизации с 18 мая 2024 года. Вице-президент украинской Ассоциации международных перевозчиков Владимир Балин пояснил, что украинские пограничники уже предупреждают водителей о том, что с указанной даты якобы перестанут выпускать за границу тех, кто не имеет отметки в учетных документах.

Водители уже отказываются выходить в рейсы, опасаясь мобилизации. А те водители, которым удаётся выехать с украинской территории, бросают транспорт с грузом и не возвращаются на Украину.

Власти Украины в связи с дефицитом личного состава в ВСУ ищут разные меры для призыва людей в армию, а мужчины ищут способы, как этого избежать. 9 мая украинские СМИ сообщили, что мужчинам, которые попадаются при попытке незаконно пересечь границу, не только назначают штрафы, но также вручают повестки в военкомат.