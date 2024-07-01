Шебекино, Белгородская область, 1 июля, 2024, 23:20 — ИА Регнум. В Шебекино Белгородской области пожарные МЧС тушили вечером 1 июля загоревшиеся из-за атаки украинских дронов автомобили на парковке у торгового центра. Один из спасателей получил ранения при повторном ударе беспилотников ВСУ. Об этом сообщили в МЧС РФ.

Иван Шилов, ИА REGNUM

В момент тушения огня киевские боевики сбросили второй взрывоопасный предмет. Водитель пожарного автомобиля получил ранения, его доставили в больницу в состоянии средней степени тяжести.

Пожар потушен.

Как сообщало ИА Регнум, 1 июля в Белгородской области украинские беспилотники атаковали Шебекино. Пострадали два человека — мужчина и женщина.

Женщина получила осколочные ранения кистей рук. Мужчину с осколочным ранением ноги и ранениями грудной клетки госпитализировали в областную клиническую больницу.