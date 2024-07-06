Горловка, ДНР, 6 июля, 2024, 22:31 — ИА Регнум. В донецкой Горловке пожарные МЧС РФ 6 июля тушили возгорания в частном секторе, вызванные массированным обстрелом города украинскими боевиками. По информации ведомства, во время ликвидации огня ВСУ совершили второй обстрел, в результате которого пострадали четыре сотрудника МЧС.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Осколочные ранения получили двое сотрудников. Их госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. Ещё двоих спасателей направили на амбулаторное лечение», — сообщили в МЧС.

При повторном обстреле была повреждена пожарная автоцистерна.

Как передавало ИА Регнум, российские военные ударили по украинскому аэродрому Мартыновка в Николаевской области, взрывом повредило самолёт, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

ВС России за неделю с 29 июня по 5 июля освободили пять населённых пунктов. Подразделения группировки войск «Центр» освободили Шумы, Новоалександровку и Новопокровское в ДНР, подразделения группировки «Южная» — посёлок Спорное и район Новый города Часов Яр. Село Степовая Новосёловка в Харьковской области освобождено группировкой «Запад».