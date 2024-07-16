Новая Каховка, Херсонская область, 16 июля, 2024, 18:16 — ИА Регнум. Два сотрудника МЧС получили ранения в результате атаке беспилотника ВСУ на Новую Каховку Херсонской области, сообщила 16 июля пресс-служба ведомства.

Кирилл Брага/РИА Новости

Пострадавшие получили осколочные ранения и были доставлены в больницу, сказано в сообщении в Telegram-канале МЧС.

«В Новой Каховке огнеборцы ведомства тушили лесополосу. Во время возвращения с вызова по ним ударил беспилотник. Ранены 32-летний водитель пожарного автомобиля и 39-летний старший мастер газодымозащитной службы», — отметило МЧС.

Как передавало ИА Регнум, губернатор Ростовской области Василий Голубев ранее сообщил, что в ночь на 16 июля российские подразделения ПВО уничтожили над регионом девять украинских беспилотников.

В небе над Воронежской областью в ночь 16 июля подразделениями ПВО был уничтожен беспилотник ВСУ самолётного типа, проинформировал глава региона Александр Гусев. Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов в свою очередь сообщил, что в ту же ночь украинский дрон совершил атаку на завод в посёлке Коренево.

Российские силы противовоздушной обороны в минувшие сутки сбили самолёт Як-52 ВСУ с пулемётной установкой, шесть американских ракет ATACMS, две французские управляемые авиабомбы Hammer, семь реактивных снарядов HIMARS производства США и 28 беспилотных летательных аппаратов, сообщил 16 июля официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.