Лондон, 19 июля, 2024, 00:13 — ИА Регнум. Канцлер Германии Олаф Шольц не поддержал просьбу главы киевского режима Владимира Зеленского к союзникам о том, чтобы они сбивали беспилотники и российские ракеты в небе над Украиной. Своё мнение немецкий политик озвучил 18 июля в ходе пресс-конференции в Лондоне по итогам саммита Европейского политического сообщества (ЕПС).

ИА Регнум Шольц, SM-6

Шольц подчеркнул, что никто из руководства стран Запада не будет таким образом вмешиваться в конфликт.

«Я вижу такой консенсус, что такие шаги не предусмотрены. У США тоже очень чёткая позиция по этой теме», — цитирует канцлера немецкое издание Zeit.

Как сообщало ИА Регнум, НАТО не станет сбивать ракеты над Украиной и становиться участником российско-украинского конфликта, 14 июля заявил генсек альянса Йенс Столтенберг на вопрос об идее Польши сбивать ракеты над украинской территорией.

Зеленский, выступая на саммите ЕПС, в очередной раз попросил западных союзников сбивать российские цели над Украиной.