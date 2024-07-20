Киев, 20 июля, 2024, 11:37 — ИА Регнум. Энергетические объекты в трёх украинских регионах повреждены в результате ночных ударов, сообщила 20 июля пресс-служба компании «Укрэнерго» в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА Регнум

Отмечается, что в результате взрывов, которые произошли «на объектах оператора системы передачи электроэнергии в Полтавской, Сумской, Черниговской областях», были обесточены промышленные и бытовые потребители в некоторых районах Полтавской и Черниговской областей.

К утру энергоснабжение большинства потребителей восстановлено, аварийные работы продолжаются, добавили в компании.

Как сообщало ИА Регнум, ранее появились сообщения о повреждении объекта энергетической инфраструктуры в Сумской области, а также взрывах в Киеве и Полтаве. Минувшим вечером и ночью воздушную тревогу объявляли в Полтавской, Сумской, Харьковской, Киевской, Черниговской и Днепропетровской областях.

Компания «Украинские железные дороги» сообщила о повреждении железнодорожной инфраструктуры в Харьковской области. Уточнялось, что в результате ночных ударов повреждены здания и подвижной состав, а также контактная сеть на выезде из Харькова. Некоторые поезда следуют с задержками.

Воздушную тревогу в украинских регионах объявляют каждый день, иногда по всей стране. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не раз подчёркивал, что ВС России не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.