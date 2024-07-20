Харьков, Украина, 20 июля, 2024, 11:01 — ИА Регнум. Железнодорожная инфраструктура повреждена в Харьковской области, сообщает 20 июля пресс-служба компании «Украинские железные дороги» в Telegram-канале.

ИЗВЕСТИЯ / Константин Кокошкин

В компании уточнили, что в результате ночных ударов повреждены здания и подвижной состав, а также контактная сеть на выезде из Харькова.

«Ряд поездов следует с задержками вследствие повреждений инфраструктуры», — говорится в сообщении.

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