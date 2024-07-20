Киев, 20 июля, 2024, 08:54 — ИА Регнум. В Сумской области повредили объект энергетической инфраструктуры. Об этом сообщает 20 июля в Telegram-канале украинский телеканал «Общественное».

Иван Шилов ИА Регнум

Как указано в публикации, повреждению подвергся «энергообъект на Конотопщине Сумской области».

Как сообщало ИА Регнум, 19 июля немецкая газета Berliner Zeitung (BZ) отметила, что Украина находится в тяжёлом положении в связи с ударами Вооружённых сил (ВС) России по украинской энергетической инфраструктуре. Издание подчеркнуло, что ближе к зиме ситуация станет критической, так как до холодов власти Украины не успеют устранить повреждения.

21 июня глава киевского режима Владимир Зеленский предложил использовать солнечную энергию в связи со значительной потерей генерации электроэнергии на Украине. Он поручил правительству срочно разработать программу по установке систем солнечной генерации и накопителей энергии. Глава киевского режима добавил, что власти страны будут внедрять солнечную энергогенерацию повсеместно. 12 июля президент США Джо Байден провёл встречу с Зеленским и обсудил с ним восстановление энергетической инфраструктуры Украины.

Президент России Владимир Путин отмечал, что удары российских Вооружённых сил по объектам энергетики Украины являются ответом на обстрелы со стороны ВСУ. При этом глава государства подчеркнул, что Россия воздерживалась от такого ответа в зимний период из гуманитарных соображений.

Воздушную тревогу в украинских регионах объявляют каждый день, иногда по всей стране. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не раз подчёркивал, что ВС России не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.