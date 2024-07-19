Киев, 20 июля, 2024, 01:43 — ИА Регнум. В столице Украины ночью 20 июля прогремели взрывы. Об этом проинформировало издание «Общественное».

Иван Шилов ИА Регнум Взрыв

«В Киеве слышны звуки взрывов», — сообщили журналисты в Telegram-канале.

Согласно онлайн-карте министерства цифровой трансформации Украины, воздушную тревогу объявили в Киевской, Полтавской, Черниговской, Сумской и Харьковской областях страны.

Как передавало ИА Регнум, вечером 17 июля в Киеве прогремели взрывы. Мэр города Виталий Кличко подтвердил, что в столице были слышны взрывы на фоне звучавшего сигнала воздушной тревоги. Взрывы прозвучали на левом берегу, в Киеве работали силы ПВО, добавил он.

Ночью 18 июля на Украине взрывы на фоне объявленной воздушной тревоги слышали жители Днепропетровска и Кривого Рога. Сигналы об опасности с воздуха включили в Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областях.

В этот же день о серии взрывов в Одессе сообщил мэр города Геннадий Труханов.

На Украине вечером 19 июля взрывы прогремели в Полтаве. Местные власти информацию не комментировали.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не раз подчёркивал, что Вооружённые силы России не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.