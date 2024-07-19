Киев, 20 июля, 2024, 00:05 — ИА Регнум. На Украине вечером 19 июля взрывы прогремели в Полтаве. Об этом сообщило издание «Страна. ua».

Иван Шилов ИА Регнум Взрыв

Подробности инцидентов не известны. Местные власти не комментировали информацию о взрывах.

По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, воздушную тревогу объявили в Полтавской, Сумской, Харьковской и Днепропетровской областях.

Как сообщало ИА Регнум, в результате очередного обстрела со стороны ВСУ города Шебекино пострадали три человека, загорелись два частных дома.

Два мирных жителя пострадали в Курске в результате падения обломков украинских беспилотников.

Минобороны РФ заявило о перехвате 19 украинских БПЛА над российскими регионами ночью 19 июля. В ведомстве уточнили, что 11 были уничтожены над Курской областью, три — над Белгородской, пять — над Крымом и акваторией Чёрного моря.