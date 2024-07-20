Москва, 20 июля, 2024, 10:46 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поздравил белорусского коллегу Александра Лукашенко с 30-летием пребывания в должности главы государства. Соответствующая телеграмма опубликована 20 июля на сайте Кремля.

ИЗВЕСТИЯ / Андрей Эрштрем

«С вашим именем неразрывно связана вся новейшая история Белоруссии, ознаменованная построением современных государственных институтов и значительными успехами в социальной и экономической сферах», — сказано в поздравлении.

Путин отметил огромный авторитет Лукашенко среди соотечественников, которые шесть раз подряд доверяли ему высший государственный пост. Российский лидер также отметил личный вклад белорусского коллеги в развитие дружественных отношений и сотрудничества между Россией и Белоруссией, в становление и упрочение Союзного государства, а также в продвижение взаимовыгодных интеграционных процессов на евразийском пространстве.

«Буду рад продолжению нашего конструктивного, товарищеского диалога и тесной совместной работы на благо братских народов России и Белоруссии», — заключил президент России.

Как передавало ИА Регнум, Александр Лукашенко ранее заявил, что планирует обсудить с Владимиром Путиным дальнейшие шаги по Украине. При этом глава Белоруссии выразил надежду на встречу с президентом России, чтобы обсудить эти проблемы и подумать, как действовать дальше.

Позднее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков уточнил, что о сроках встречи Путина и Лукашенко сообщат своевременно.

Предыдущая встреча двух лидеров состоялась в Астане перед началом неформального ужина в честь глав государств — участников ШОС. На фото, опубликованных с мероприятия, Путин и Лукашенко тепло приветствуют друг друга.