Минск, 13 июля, 2024, 20:27 — ИА Регнум. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что планирует обсудить с российским лидером Владимиром Путиным дальнейшие шаги по Украине. Об этом 13 июля сообщило агентство БелТА.

Пресс-служба президента Республики Беларусь

«Лукашенко заявил о планах обсудить с Путиным дальнейшие шаги по Украине», — говорится в сообщении.

Агентство также привело цитату белорусского президента о том, что «надо договариваться».

Отмечается, что Лукашенко выразил надежду на встречу с Путиным, чтобы обсудить эти проблемы и подумать, как действовать дальше.

Как передавало ИА Регнум, Лукашенко 13 июля прибыл на границу с Украиной. По информации Telegram-канала «Пул Первого», он обсудил в закрытом режиме обеспечение военной безопасности страны на южном направлении.

14 июня Путин назвал условия, при которых Россия готова вести переговоры о завершении конфликта на Украине. Глава государства заявил, что киевский режим должен, в частности, отказаться от планов вступить в НАТО, а также признать возвращение ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России.

Российский лидер 20 июня напомнил, что Москва готова к переговорам с украинской стороной на базе Минских и Стамбульских соглашений. Пока что никаких сигналов о готовности к переговорам со стороны Верховной рады Украины нет, добавил глава государства.