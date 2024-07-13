Москва, 13 июля, 2024, 20:34 — ИА Регнум. Кремль пока не анонсирует сроки встречи президента России Владимира Путина с главой Белоруссии Александром Лукашенко. Об этом 13 июля заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

ТАСС

«Мы сообщим своевременно», — сказал он, отвечая на вопрос, когда планируется встреча Путина и Лукашенко.

Как ранее сообщало ИА Регнум, Лукашенко заявил, что планирует обсудить с Путиным дальнейшие шаги по Украине. Белорусский президент отметил, что «надо договариваться».

При этом Лукашенко выразил надежду на встречу с Путиным, чтобы обсудить эти проблемы и подумать, как действовать дальше.

14 июня Путин назвал условия, при которых Россия готова вести переговоры о завершении конфликта на Украине. Глава государства заявил, что киевский режим должен, в частности, отказаться от планов вступить в НАТО, а также признать возвращение ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России.