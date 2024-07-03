Астана, 4 июля, 2024, 00:25 — ИА Регнум. Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко пообщались «на ногах» на полях саммита ШОС в Астане.

Telegram-канал «Пул первого» Владимир Путин и Александр Лукашенко

Telegram-канал «Пул Первого» опубликовал кадры общения лидеров двух стран перед началом неформального ужина в честь глав государств — участников ШОС.

На фото Путин и Лукашенко тепло приветствуют друг друга, оживлённо беседуют.

Как сообщало ИА Регнум, глава российского государства ранним утром 3 июля прилетел в Астану. Президент примет участие в саммите ШОС и проведёт ряд встреч.

В Казахстане Владимир Путин пробудет два дня. По итогам заседания будут подписаны Астанинская декларация и другие совместные документы.

Короткая встреча Владимира Путина и генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша может состояться в Астане, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Россия и Китай должны сохранить дружеские отношения в текущей непростой геополитической ситуации, заявил 3 июля председатель КНР Си Цзиньпин на полях саммита ШОС.