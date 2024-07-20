Уфа, 20 июля, 2024, 10:21 — ИА Регнум. Условия программы «Семейная ипотека» могут пересмотреть, заявил 20 июля вице-премьер Марат Хуснуллин в Уфе по итогам рабочей поездки в Башкирию.

ИЗВЕСТИЯ / Константин Кокошкин

«Сейчас мы смотрим, как будет складываться динамика, потому что ставка высокая, мы очень большие деньги доплачиваем из бюджета, это сотни миллиардов рублей ежегодно», — сказал он.

Вместе с тем Хуснуллин отметил, что предложения по пересмотру будут сделаны не ранее осени. В ближайшие три месяца, по его словам, власти будут наблюдать за ходом реализации перезапущенной с 1 июля программы.

Как передавало ИА Регнум, 10 июля пресс-служба Министерства финансов информировала, что «Семейная ипотека» со ставкой 6% продлена до 2030 года по поручению президента России Владимира Путина.

Такое поручение глава государства дал в ходе оглашения послания Федеральному собранию. Президент призвал уделить особое внимание семьям с детьми до шести лет включительно и подчеркнул, что для них льготная ставка кредита останется прежней — 6%.

В июне Владимир Путин предложил ввести новые условия по «Семейной ипотеке». В частности, он распорядился расширить программу семейной ипотеки на покупку жилья в малых городах, предоставив доступ к ней семьям вне зависимости от возраста их детей.