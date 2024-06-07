Санкт-Петербург, 7 июня, 2024, 16:10 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин предложил расширить программу семейной ипотеки по ставке 6% на покупку жилья в малых городах, предоставив доступ к ней семьям вне зависимости от возраста их детей. Такое заявление Путин сделал, выступая на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Global Look Press

Единственное условие — хотя бы один из детей на момент оформления ипотеки должен быть несовершеннолетним, сказал президент.

«Предлагаю здесь дополнительное специальное решение в социальной сфере для семей, которые живут или хотят приобрести жильё в малых городах или в регионах, где пока объём жилищного строительства недостаточен, здесь семьи с двумя детьми смогут воспользоваться семейной ипотекой по 6% независимо от возраста детей», — заявил Путин.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3894019" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

Дополнительные программы льготной семейной ипотеки должны быть запущены с 1 июля, отметил президент.

«Льготные условия ипотеки будут действовать во всех регионах России, для каждой семьи, которая хочет построить свой дом. Это особенно важно для больших многодетных семей. Я прошу правительство запустить эти программы уже с 1 июля текущего года», — сказал глава государства.

Как передавало ИА Регнум, ПМЭФ проходит с 5 по 8 июня. Своё участие в форуме подтвердили 136 стран и территорий. Главная тема — «Основа многополярного мира — формирование новых точек роста».

В приветствии к участникам форума Путин отметил, что ПМЭФ должен дать старт новым перспективным инициативам и проектам, послужить наращиванию взаимовыгодного сотрудничества между странами и народами.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков 5 июня, отвечая на вопрос, какова идеология форума в 2024 году, заявил, что Россия констатирует существенное изменение мировых условий и выступает за деловое сотрудничество, основанное на праве и на взаимовыгодных условиях.