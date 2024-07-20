Москва, 20 июля, 2024, 07:18 — ИА Регнум. Фигурант дела о взятках бывшего замминистра обороны России Тимура Иванова бизнесмен Сергей Бородин жаловался на проблемы со здоровьем. Согласно официальным судебным документам Бородин просил смягчить ему меру пресечения.

gazetametro.ru Сергей Бородин

В документах указывалось, что у Бородина, обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере, имеются такие заболевания, как гипертония и аритмия сердца. В связи с этим защита Бородина просила избрать ему меру пресечения в виде домашнего ареста или подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Как сообщало ИА Регнум, 23 апреля Тимура Иванова задержали на рабочем месте по подозрению в получении взятки в размере не менее 1 млн рублей. Ему грозит до 15 лет лишения свободы. На следующий день Басманный суд Москвы арестовал Иванова до 23 июня. По данным следствия, он получил взятку в особо крупном размере в виде оказания услуг имущественного характера при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд Минобороны.

Кроме Иванова, были задержаны не менее трёх посредников, причастных к передаче денег. 24 апреля суд арестовал бизнесмена Сергея Бородина на два месяца, до 24 июня. Ему также предъявили обвинения в получении взятки в особо крупном размере. Компания ООО «МФ Групп», учредителем которой является Бородин, выполняла государственные контракты Минобороны. В качестве основного вида деятельности компания занималась розничной торговлей специализированной одеждой.