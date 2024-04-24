Москва, 24 апреля, 2024, 11:16 — ИА Регнум. Фирма Сергея Бородина, который проходит по делу о получении взятки замминистром обороны Тимуром Ивановым, выполняла государственные контракты ведомства.

Кадр из видео Сергей Бородин

Согласно открытым данным, Бородин был учредителем ООО «МФ Групп», которая выполняла госконтракты Минобороны. На данный момент по компании приостановили операции по счетам. Отмечается, что в качестве основного вида деятельности компания занималась розничной торговлей специализированной одеждой.

Ранее Басманный суд Москвы предъявил Бородину обвинения в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Его арестовали до 24 июня.

Отмечалось, что Бородин, находясь в дружеских связях с заместителем министра обороны РФ Ивановым, который курировал вопросы строительства и капитального ремонта объектов Минобороны, вступили в преступный сговор с третьими лицами, заранее объединились с ними для совершения организованной группой преступления — получения взятки в особо крупном размере в виде оказания услуг имущественного характера при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд оборонного ведомства.

Как передавало ИА Регнум, вечером 23 апреля Следственный комитет России сообщил о задержании Иванова, подозреваемого в получении взятки не менее 1 млн рублей (ч. 6 ст. 290 УК РФ). По делу проводятся необходимые следственные действия, включая обыски по месту жительства. Замминистра обороны грозит до 15 лет лишения свободы. Кроме него, были задержаны не менее трёх посредников, причастных к передаче денег. Иванов не признал своей вины.

24 апреля Иванову предъявили официальное обвинение в получении взятки в особо крупном размере, Басманный суд Москвы на время расследования арестовал его на два месяца.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что министр обороны Сергей Шойгу заранее знал о планируемом задержании своего заместителя. Кроме того, о задержании доложили и президенту Владимиру Путину.