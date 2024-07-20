Москва, 20 июля, 2024, 05:13 — ИА Регнум. Депутат Госдумы Султан Хамзаев («Единая Россия») предлагает запретить продажу алкоголя в пределах 500 метров от пляжей, а также в границах скверов и парков.

Варвара Захарова ИА REGNUM Пляж на Старой набережной

По его мнению, такая мера назрела — у водоёмов много нетрезвых отдыхающих, и такие люди на солнце и в воде подвергают свои жизни риску.

«Мы должны запретить продажу алкоголя на пляжах, а также вблизи пляжей — предлагаю установить дистанцию в 500 метров от пляжа», — высказал мнение Хамзаев «РИА Новости».

При этом парламентарий указал на противоречия — когда находиться в состоянии алкогольного опьянения нельзя, а продавать можно.

Как сообщало ИА Регнум, президент России Владимир Путин подписал закон, разрешающий с 1 июня 2024 года торговлю алкогольными напитками на летних верандах кафе и ресторанов, говорится в документе, опубликованном на официальном портале правовой информации.

Представитель по защите прав предпринимателей в России Борис Титов вместе с Федерацией рестораторов и отельеров призвал предоставить предприятиям общественного питания право продавать алкоголь навынос, как это могут делать магазины. Они направили соответствующие обращения премьер-министру РФ Михаилу Мишустину.

В приграничной зоне Херсонской области временно запретили торговлю крепким алкоголем.