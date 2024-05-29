Москва, 29 мая, 2024, 15:37 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин подписал закон, разрешающий с 1 июня 2024 года торговлю алкогольными напитками на летних верандах кафе и ресторанов, говорится в документе, опубликованном на официальном портале правовой информации.

Владимир Гердо/ТАСС

В законе уточняется, что обязательным условием для этого будет наличие у заведения соответствующей лицензии.

Закон также предусматривает переходный период для Донецкой и Луганской Народных Республик, а также Запорожской и Херсонской областей, где до 1 января 2026 года не будут применяться некоторые требования к розничной продаже алкоголя, а также торговле спиртным в заведениях общественного питания.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Денис Кравченко пояснял, что принятие закона обусловлено тем, что за последние годы в Госдуму часто стали обращаться рестораторы с большим количеством вопросов о конфликтных ситуациях, связанных с запретом распития алкогольной продукции в летних залах.

По его словам, в некоторых субъектах уже разрешена продажа алкоголя на летних верандах, в частности в Москве, и опыт показывает беспочвенность опасений из-за отмены запрета.

Как передавало ИА Регнум, ранее представитель по защите прав предпринимателей в России Борис Титов вместе с Федерацией рестораторов и отельеров призвал предоставить предприятиям общественного питания право продавать алкоголь навынос, как это могут делать магазины. Они направили соответствующие обращения премьер-министру РФ Михаилу Мишустину.

В конце июля 2023 года в Госдуму внесли законопроект, согласно которому региональные органы власти должны получить право устанавливать дополнительные ограничения розничной продажи алкоголя при оказании услуг общественного питания вплоть до закрытия так называемых «наливаек». Целью инициативы стало повышение эффективности требований к розничной продаже спиртных напитков.