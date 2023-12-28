Москва, 28 декабря, 2023, 05:38 — ИА Регнум. Представитель по защите прав предпринимателей в России Борис Титов вместе с Федерацией рестораторов и отельеров призвал предоставить предприятиям общественного питания право продавать алкоголь навынос, как это могут делать магазины. Они направили соответствующие обращения премьер-министру РФ Михаилу Мишустину,

Дарья Драй ИА REGNUM Ресторан

В настоящее время действуют ограничения, требующие от рестораторов получать отдельную лицензию для продажи алкоголя. Кроме того, предприятия общественного питания не могут продавать спиртные напитки без вскрытия потребительской тары или навынос.

В Федерации рестораторов и отельеров отмечают, что указанные запреты не соответствуют мировой практике, а также ограничивают возможности развития отрасли. Они считают, что снятие ограничений позволит увеличить доходность ресторанов и поможет отечественным виноделам.

Председатель федерации Сергей Миронов в беседе с РБК выразил мнение, что такая мера станет логичным шагом, предоставляющим доход заведениям и удовлетворяющим нужды потребителей.

Как сообщало ИА Регнум, в конце июля в Госдуму внесли законопроект, согласно которому региональные органы власти должны получить право устанавливать дополнительные ограничения розничной продажи алкоголя при оказании услуг общественного питания вплоть до закрытия так называемых «наливаек». Целью инициативы стало повышение эффективности требований к розничной продаже спиртных напитков.

5 декабря Госдума приняла этот законопроект в первом чтении. Он коснулся розничной продажи пива, медовухи и ряда других слабоалкогольных напитков.