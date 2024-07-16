Херсон, 16 июля, 2024, 13:26 — ИА Регнум. В приграничной зоне Херсонской области временно запретили торговлю крепким алкоголем. Об этом 16 июля сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в Telegram-канале.

Роман Пименов/ТАСС

«В 15-километровой зоне временно запрещается розничная продажа алкоголя, а также розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания», — говорится в сообщении.

Отмечается, что запрет касается всех предприятий общественного питания и магазинов. За его нарушение предусмотрена административная ответственность.

Глава региона добавил, что продажа слабоалкогольных напитков, таких как пиво, пивные напитки, сидр, пуаре и медовуха, по-прежнему разрешается.

Как передавало ИА Регнум, губернатор Херсонской области 1 июля сообщил, что украинские боевики попытались прорваться на левый берег Днепра в районе посёлка Днепряны, однако их попытку успешно отбили. Сальдо уточнил, что в результате этого ВСУ понесли огромные потери.

Сальдо 2 июля рассказал, что украинские войска пытаются забрасывать мелкие группы диверсантов на левый берег Днепра. Глава региона уточнил, что ВСУ также продолжают артобстрелы, миномётные атаки и удары дронами по населённым пунктам в Херсонской области в пределах 15-километровой зоны вдоль Днепра.

Сальдо 12 июля сообщил, что украинские войска перестали пытаться переправлять крупные группы на левобережье Днепра в Херсонской области после провала в селе Крынки. По словам Сальдо, сейчас противника выбросили с левого берега Днепра и боевые действия теперь ведутся в районе островов.