Вашингтон, 19 июля, 2024, 17:53 — ИА Регнум. Выступление кандидата в президенты США Дональда Трампа на съезде Республиканской партии стало самой длинной благодарственной речью в истории крупных партий США, она длилась один час 32 минуты. Об этом сообщает телеканал CNN.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Бывший президент Дональд Трамп выступал в течение одного часа и 32 минут на съезде Республиканской партии в четверг вечером, что сделало это самой длинной благодарственной речью от крупной партии в новейшей истории США», — передаёт телеканал.

Как сообщало ИА Регнум, 19 июля во время своего выступления на национальном съезде республиканцев в Милуоки Дональд Трамп заявил, ссылаясь на слова премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, что Россия, Китай и другие страны боялись США, когда он находился у власти.

15 июля издание Washington Examiner сообщило, что после нападения экс-президент полностью переписал свою речь, которую он подготовил для съезда республиканцев. Как отмечал сам кандидат в президенты, в своём новом послании он решил показать, как покушение, совершённое на него 13 июля в Пенсильвании, повлияло на избирательную кампанию.