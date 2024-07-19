Вашингтон, 19 июля, 2024, 11:07 — ИА Регнум. Россия начала специальную военную операцию (СВО), так как увидела слабость администрации президента США Джо Байдена. Об этом в ходе своего выступления на национальном съезде республиканцев в Милуоки заявил кандидат в президенты США Дональд Трамп.

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«Посмотрите на то, что происходит на Украине… Это началось с катастрофического вывода войск из Афганистана… Они увидели, что эти люди некомпетентны», — сказал он.

Трамп также отметил, что вывод войск из Афганистана стал «самым большим унижением» в истории США. Кандидат в президенты подчеркнул, что государство оставило там военную технику, которая оценивается в сумму $85 млрд, а также многих американских солдат.

Кандидат в президенты также отметил, что пока он находился на посту президента, другие страны боялись США.

«Орбан сказал это. Он сказал, что Россия его [Дональда Трампа] боится. Китай его боится. Все его боятся», — подчеркнул Трамп.

Как сообщало ИА Регнум, 31 августа 2021 года в ходе телеобращения к согражданам президент США Джо Байден заявил, что он был вынужден принять решение о выводе войск из Афганистана, чтобы таким образом выполнить соглашение, заключенное предыдущим главой Белого дома Дональдом Трампом и движением «Талибан» (организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность).