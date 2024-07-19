Берлин, 19 июля, 2024, 16:54 — ИА Регнум. Украина находится в тяжёлом положении из-за атак Вооружённых сил (ВС) России по украинской энергетической инфраструктуре, пишет немецкая газета Berliner Zeitung (BZ).

Станислав Красильников/РИА Новости

В материале говорится, что ближе к зиме ситуация станет критической, поскольку за оставшееся до зимнего периода время Украина не успеет устранить повреждения.

«И дело не только в нехватке запчастей и, в некоторых случаях, не поддающихся исправлению повреждениях, а в понимании того, что Россия вновь атакует объект и разрушит его»,— отмечает издание.

Украина уже находится на грани коллапса, указывают авторы статьи: практически по всей стране электричество доступно лишь по четыре-шесть часов в день.

При этом западные союзники не оказывают достаточный уровень поддержки, из-за чего Киеву придётся принять мир на условиях Москвы, заключает BZ.

Как передавало ИА Регнум, ранее глава энергетической национальной компании «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий заявил, что для восстановления повреждённых украинских электростанций потребуется не менее $1,5 млрд. Он уточнил, что в стране повреждена либо уничтожена почти половина всех доступных мощностей по производству электроэнергии. Кудрицкий подчеркнул, что мощность украинских тепловых электростанций снизилась до исторически минимального уровня, а на гидроэлектростанциях зафиксирован глобальный масштаб повреждений.

Президент России Владимир Путин отмечал, что удары российских вооружённых сил по объектам энергетики Украины являются ответом на обстрелы со стороны ВСУ. При этом глава государства подчеркнул, что Россия воздерживалась от такого ответа в зимний период из гуманитарных соображений.

Воздушную тревогу в украинских регионах объявляют каждый день, иногда по всей стране. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не раз подчёркивал, что ВС России не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.