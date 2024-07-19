* — физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом

Москва, 19 июля, 2024, 16:25 — ИА Регнум. Министерство внутренних дел объявило в розыск публициста Олега Кашина (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом). Соответствующая информация появилась 19 июля в базе розыска.

Андрей Стенин / РИА Новости

Кашин разыскивается по уголовной статье, сказано в сообщении.

«Кашин Олег Владимирович. Основание для розыска: разыскивается по статье УК», — сказано в карточке в базе розыска.

Другие подробности не приводятся.

Как передавало ИА Регнум, 18 июля МВД объявило в розыск журналистку Светлану Прокопьеву (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом). В 2020 году Прокопьеву осудили за оправдание терроризма. Сторона обвинения просила для неё шесть лет лишения свободы, однако 2-й Западный окружной военный суд приговорил журналистку к штрафу в 500 тыс. рублей. Прокопьева вину не признала.

17 июля ведомство также объявило в розыск журналиста Андрея Захарова (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом). Уголовное дело против Захарова было возбуждено из-за несоблюдения им обязанностей иностранного агента, сообщало RT.

Также в июле Басманный суд Москвы заочно приговорил журналистку, активистку ЛГБТ (признано в РФ экстремистским движением и запрещено) Марию Гессен к восьми годам колонии за фейки о Вооружённых силах России. Гессен признали виновной за публичное распространение заведомо ложной информации о преступлениях, якобы совершённых российскими военными в Буче.