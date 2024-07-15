Москва, 15 июля, 2024, 13:02 — ИА Регнум. Басманный суд Москвы 15 июля заочно приговорил журналистку Марию Гессен к восьми годам колонии за фейки о Вооружённых силах России.

Уголовное дело в отношении бывшего директора Руской службы «Радио Свобода» (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом) было ранее возбуждено по статье о распространении фейков о российской армии по мотивам политической ненависти.

Гессен находится в США. Она была заочно арестована судом в декабре 2023 года.

Новость дополняется.