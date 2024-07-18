* — физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом

Москва, 18 июля, 2024, 15:47 — ИА Регнум. МВД России объявило в розыск журналистку Светлану Прокопьеву (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом), осуждённую в 2020 году за оправдание терроризма, следует из базы розыска ведомства.

ТАСС

Согласно записи в базе ведомства, Прокопьева разыскивается по уголовной статье, но без уточнений, какой именно.

В 2018 году журналистка написала авторский материал о теракте в здании УФСБ по Архангельской области. Текст был размещён на сайте «Эхо Москвы в Пскове». В отношении Прокопьевой органами ФСБ было возбуждено уголовное дело.

Сторона обвинения просила для Прокопьевой шесть лет реального лишения свободы. Однако в июле 2020 года 2-й Западный окружной военный суд в здании Псковского областного суда приговорил журналистку к штрафу в 500 тыс. рублей. Сама Прокопьева вину не признала.

Прокопьева покинула Россию в 2022 году после обысков и допроса по делу о клевете на губернатора Псковской области. В сентябре 2023 года Псковский горсуд признал Прокопьеву виновной по административному делу о дискредитации армии. Ей был назначен штраф в размере 35 тысяч рублей.

Как сообщало ИА Регнум, МВД России 17 июля объявило в розыск журналиста Андрея Захарова (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом). Уголовное дело было возбуждено из-за несоблюдения им обязанностей иностранного агента.

Ранее Басманный суд Москвы заочно приговорил журналистку, активистку ЛГБТ (признано в РФ экстремистским движением и запрещено) Марию Гессен к восьми годам колонии за фейки о Вооружённых силах России. Гессен признали виновной за публичное распространение заведомо ложной информации о преступлениях, якобы совершённых российскими военными в Буче.

В июле Октябрьский суд Петербурга постановил изъять имущество журналиста Александра Невзорова (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) и его супруги Лидии и обратить в доход государства. По мнению ведомства, журналист и его жена использовали недвижимость, землю и машину для осуществления экстремистской деятельности.