Лозанна, Швейцария, 19 июля, 2024, 15:51 — ИА Регнум. Международный олимпийский комитет (МОК) объявил о начале олимпийского перемирия. Об этом сообщила его пресс-служба в социальной сети Х.

TERESA SUAREZ/ЕРА/ТАСС

«Сегодня начинается период олимпийского перемирия. Олимпийские игры в Париже, как событие, объединяющее планету в мирном соревновании, станут мощным напоминанием о том, что мы все можем объединиться», — указано в публикации.

Олимпиада в Париже пройдёт с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Как сообщало ИА Регнум, в соревнованиях примут участие 15 российских спортсменов. Они выступят без национальной символики, исключительно в индивидуальных видах спорта. Представителям командных видов спорта отказали изначально.

Некоторые атлеты из России отказались от участия в соревнованиях. Так, 2 апреля пресс-служба Федерации гребного спорта России (ФГСР) заявила, что российские гребцы не будут участвовать в Олимпиаде в связи с дискриминационными условиями.

10 июля пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что российские спортсмены самостоятельно принимают решение о своём участии в Олимпиаде во Франции.