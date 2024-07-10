Москва, 10 июля, 2024, 11:52 — ИА Регнум. Российские спортсмены сами решают, участвовать им в Олимпийских играх в Париже или отказаться от этого, заявил 10 июля на брифинге пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Global look press/Vincent Isore/Keystone Press Agency

У спикера Кремля спросили, почему часть спортсменов получили приглашения на Олимпиаду, но в итоге не поедут туда.

«Это решение каждого спортсмена, спортсмен принимает его самостоятельно», — сказал Песков.

Он отметил, что в случаях, когда спортсмен получил приглашение, но не поехал, важно учитывать наличие ряда обстоятельств в каждой из федераций. У спортивных объединений есть коллективные договорённости и решения, которые необходимо уважать, подчеркнул Песков.

Ранее стало известно, что ряд российских спортсменов, получивших допуск на Олимпиаду, не станут в ней участвовать. Как сообщало ИА Регнум, 6 июля борцы, получившие приглашение от Международного олимпийского комитета (МОК), отказались от выступления на Олимпийских играх в Париже. Единогласное решение приняли на расширенном совещании с участием спортсменов и тренерского штаба.

Ранее от участия отказалась теннисистка Анастасия Потапова и велогонщик Александр Власов.

В декабре 2023 года МОК допустил российских и белорусских спортсменов к участию в Олимпийских играх в Париже в нейтральном статусе. Спортсмены должны выступать на состязаниях без флага, гимна, любой другой национальной символики и только в индивидуальных видах спорта и дисциплинах.