Москва, 19 июля, 2024, 15:02 — ИА Регнум. Южная группировка российских войск за неделю уничтожила 10 станций радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и 24 полевых склада боеприпасов Вооружённых сил Украины (ВСУ), сообщил на брифинге 19 июля официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

РИА Новости / Евгений Биятов

По его словам, российские бойцы из подразделения группировки «Юг» нанесли поражение живой силе и технике трёх механизированных, мотопехотной, двух аэромобильных, а также двух десантно-штурмовых соединений ВСУ. Они заняли более выгодные рубежи и отразили 10 контратак штурмовых групп противника.

Согласно данным российского военного ведомства, украинские военные потеряли в зоне ответственности этой группировки до 3930 военнослужащих, танк, 14 боевых бронированных машин, 48 автомобилей, 71 орудие полевой артиллерии, из них 28 западного производства.

Кроме того, отметил Конашенков, российские бойцы уничтожили 10 станций радиоэлектронной борьбы и 24 полевых склада с боеприпасами.

Также официальный представитель Минобороны информировал, что ВС России за неделю уничтожили 10 украинских безэкипажных катеров, а также сбили три истребителя МиГ-29 ВСУ.

За прошедшею неделю благодаря активным действиям подразделений группировки войск «Центр» в ДНР был освобождён населённый пункт Юрьевка.