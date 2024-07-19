Российские бойцы за неделю уничтожили 10 безэкипажных катеров ВСУ
Москва, 19 июля, 2024, 14:58 — ИА Регнум. Российские военные за неделю уничтожили 10 украинских безэкипажных катеров, сообщил 19 июля на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
«Силами Черноморского флота в акватории Черного моря уничтожены 10 безэкипажных катеров», — сказал он.
Днём ранее российское военное ведомство опубликовало кадры уничтожения украинских безэкипажных катеров в акватории Чёрного моря. На опубликованной записи виден момент нанесения удара по одному из катеров, а также столп густого чёрного дыма, поднимающегося с дрона после его поражения.
Как передавало ИА Регнум, утром 18 июля в Новороссийске сработали сирены, оповещающие об опасности атаки безэкипажных катеров. Жителей первой береговой линии призвали не подходить к окнам и укрыться в помещениях со сплошными стенами.
Кроме того, в этот же день надводный беспилотник ВСУ пытался атаковать Севастополь. Российские военные уничтожили катер.
Минобороны 12 июля информировало о массированных ударах высокоточным оружием по местам хранения безэкипажных катеров и ударных беспилотников ВСУ.