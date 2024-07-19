Москва, 19 июля, 2024, 14:58 — ИА Регнум. Российские военные за неделю уничтожили 10 украинских безэкипажных катеров, сообщил 19 июля на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Михаил Голенков/РИА Новости

«Силами Черноморского флота в акватории Черного моря уничтожены 10 безэкипажных катеров», — сказал он.

Днём ранее российское военное ведомство опубликовало кадры уничтожения украинских безэкипажных катеров в акватории Чёрного моря. На опубликованной записи виден момент нанесения удара по одному из катеров, а также столп густого чёрного дыма, поднимающегося с дрона после его поражения.

Как передавало ИА Регнум, утром 18 июля в Новороссийске сработали сирены, оповещающие об опасности атаки безэкипажных катеров. Жителей первой береговой линии призвали не подходить к окнам и укрыться в помещениях со сплошными стенами.

Кроме того, в этот же день надводный беспилотник ВСУ пытался атаковать Севастополь. Российские военные уничтожили катер.

Минобороны 12 июля информировало о массированных ударах высокоточным оружием по местам хранения безэкипажных катеров и ударных беспилотников ВСУ.