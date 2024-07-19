Москва, 19 июля, 2024, 14:55 — ИА Регнум. Вооружённые силы России освободили населённый пункт Юрьевка в ДНР, сообщило 19 июля Министерство обороны.

РИА Новости/Станислав Красильников

Населённый пункт был освобождён благодаря активным действиям подразделений группировки войск «Центр», сказано в сообщении.

Также в течение минувшей недели подразделения группировки нанесли поражение формированиям девяти бригад противника и отразили 38 контратак.

«За неделю потери ВСУ (на данном направлении — Прим. ред.) составили до 2215 военнослужащих, 11 боевых бронированных машин, в том числе боевая машина пехоты «Bradley» производства США, два бронетранспортёра М113 и бронемашина «MaxxPro», произведённые США, 26 автомобилей и 27 орудий полевой артиллерии», — отмечается в сообщении.

Как передавало ИА Регнум, 14 июля Минобороны сообщало об освобождении населённого пункта Урожайное в ДНР. 11 июля сообщалось об освобождении населённого пункта Восход, 9 июля — Яснобродовки.

Освобождение Урожайного имеет важное тактическое значение и позволит Вооружённым силам России активнее продвигаться в ходе СВО, отмечал председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

Глава ДНР Денис Пушилин ранее заявил, что российская армия освободила от ВСУ свыше 60% территории региона. Он уточнил, что украинские войска пока продолжают оккупировать несколько крупных городов республики — Красноармейск, Доброполье, Дружковку, Константиновку, Краматорск, Славянск, а также ряд небольших населённых пунктов.

Также 19 июля Минобороны сообщило, что с начала проведения специальной военной операции противник потерял 630 самолётов. В течение минувшей недели было уничтожено 10 безэкипажных катеров ВСУ. Группировка «Юг» за тот же период уничтожила 10 станций радиоэлектронной борьбы противника и 24 полевых склада боеприпасов ВСУ. Совокупные потери ВСУ за неделю оставили до 13 075 человек.