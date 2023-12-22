Москва, 22 декабря, 2023, 14:36 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин провёл 22 декабря телефонный разговор с главой Палестины Махмудом Аббасом, сообщили в пресс-службе Кремля. Путин и Аббас рассмотрели вопросы, связанные с беспрецедентным обострением палестино-израильского конфликта.

Kremlin Pool/Global Look Press Президент России Владимир Путин и глава Палестины Махмуд Аббас

Лидеры подчеркнули важность скорейшего прекращения кровопролития и возобновления переговоров с целью создания Государства Палестина в границах 1967 года, отметили в пресс-службе. Президент России выразил поддержку соответствующим усилиям, которые предпринимают руководители Палестины, и заверил Аббаса, что Москва продолжит поставлять в сектор Газа товары первой необходимости, добавили в Кремле.

«С учётом проведённых контактов с лидерами ближневосточных государств Владимир Путин проинформировал о предпринимаемых российской стороной шагах в целях содействия деэскалации конфликта и обеспечения бесперебойной доставки гуманитарной помощи нуждающимся. Россия продолжит поставки для сектора Газа товаров первой необходимости, включая медикаменты и медицинское оборудование», — сказано в сообщении пресс-службы.

Как сообщало ИА Регнум, в ноябре 2023 года в ходе выступления на виртуальном саммите БРИКС по ближневосточной проблематике Владимир Путин заявил, что гибель тысяч мирных жителей сектора Газа, массовое изгнание населения из региона и гуманитарная катастрофа в Газе вызывают глубокую обеспокоенность.

Ответственность за обострение ситуации на Ближнем Востоке лежит в первую очередь на США, а для полного урегулирования ситуации необходимо в соответствие с решением ООН создать суверенное палестинское государство, отмечал также президент.

Решение Совета Безопасности ООН о создании палестинского государства необходимо начать выполнять незамедлительно, потому что в противном случае вспышки насилия в регионе будут продолжаться, заявил 20 декабря министр иностранных дел России Сергей Лавров. Кризис на Ближнем Востоке обострил проблему создания палестинского государства до предела, добавил он.