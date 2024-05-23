Москва, 23 мая, 2024, 15:13 — ИА Регнум. Для России как правопреемницы СССР Палестина остаётся независимым государством. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 23 мая журналистам.

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«Мы относимся к этому в контексте того, что еще Советский Союз признал Палестину в качестве независимого государства. И Россия, как правопреемница Советского Союза, сохраняет эту позицию», — сказал представитель Кремля, комментируя намерения трёх европейских стран признать Палестинское государство.

Как сообщало ИА Регнум, король Бахрейна Хамад бен Иса Аль Халифа перед началом переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным попросил Россию поддержать идею проведения мирной конференции по урегулированию палестино-израильского конфликта под эгидой ООН. Он отметил, что арабские страны ценят роль России в урегулировании, Бахрейн относит её к числу влиятельнейших стран на мировой арене.

Ранее Испания, Ирландия и Норвегия выразили намерение признать Палестину в качестве государства. По информации норвежского правительства, официальное признание палестинского государства вступит в силу 28 мая. Премьер-министр Ирландии Саймон Харрис выразил уверенность в том, что в ближайшие недели подобное решение примут и другие страны.

Болгария, Кипр, Чехия, Венгрия, Мальта, Польша, Румыния и Словакия признали независимость Палестины в 1988-м, а Швеция — в 2014 году.

Власти Израиля раскритиковали намерение Норвегии, Ирландии и Испании признать Палестину и приняли решение об отзыве послов. Признание Палестины — это подрыв суверенитета Израиля и угроза его безопасности, заявил глава МИД страны Исраэль Кац.

3 апреля Палестина направила в Совбез ООН официальный запрос на вступление страны в состав организации. Запрос поддержали Организация исламского сотрудничества (ОИС), Арабская группа и Движение неприсоединения. Палестинское диппредставительство приложило к документу список из 140 стран, признавших Палестину в качестве государства.