Москва, 29 февраля, 2024, 16:10 — ИА Регнум. Лидер Палестины Махмуд Аббас посетит Москву после президентских выборов в России, сообщил 29 февраля глава делегации движения ФАТХ на межпалестинских переговорах Аззам аль-Ахмед.

CLEMENS BILAN/ЕРА/ТАСС Президент Палестины Махмуд Аббас

«Визит состоится после президентских выборов в РФ. Было приглашение посетить до, но президент Аббас предложил президенту Путину отложить визит до периода после завершения голосования», — сказал он «РИА Новости».

В Москве 29 февраля начались переговоры ведущих палестинских фракций в рамках межпалестинской встречи по урегулированию в секторе Газа.

Как передавало ИА Регнум, 22 декабря 2023 года в ходе телефонной беседы президент России Владимир Путин подтвердил приглашение своему палестинскому коллеге посетить Россию во взаимоприемлемые сроки. Также стороны обсудили вопросы, связанные с беспрецедентным обострением палестино-израильского конфликта. Лидеры подчеркнули важность скорейшего прекращения кровопролития и возобновления переговоров с целью создания Государства Палестина в границах 1967 года.

В конце января в Кремле заявили об отсутствии какой-либо новой информации о возможном визите в Россию Махмуда Аббаса. Палестинский лидер собирался приехать в Россию с визитом ещё осенью 2023 года, однако поездку отложили на неопределённый срок.

В феврале 2024 года пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков уточнял, что президент Палестины посетит Россию в удобное для обеих сторон время.