Киев, 18 июля, 2024, 01:29 — ИА Регнум. На Украине в Херсонской области продолжаются поиски нескольких сотен военных ВСУ, которые считаются пропавшими без вести в селе Крынки. Об этом написало «Следствие. Инфо».

Иван Шилов ИА Регнум ВСУ

С октября 2023 года по конец июня 2024 года зафиксировано, что официально пропали 788 военнослужащих. Из них лишь 262 человека были признаны погибшими и похоронены.

Также, по информации издания, пропала третья отдельная бригада особого назначения ВСУ «Спартан». Бригада на данный момент существует лишь на бумаге.

Как сообщало ИА Регнум, президент России Владимир Путин 13 марта заявил, что командование ВСУ отправляло подчинённых на убой в Крынки на левом берегу Днепра, где фактически бросало их в мясорубку. По словам главы государства, они там «бегали уже босиком», оставшись без боеприпасов.

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо 29 февраля заявил о полной зачистке Крынок российскими военными. Видеозапись из подвалов Крынок, заваленных телами бойцов ВСУ, предоставила 28 мая пресс-служба Сальдо. На кадрах запечатлены лежащие в подвале в хаотичном порядке тела военных в обмундировании и полевой экипировке.