Москва, 13 марта, 2024, 10:01 — ИА Регнум. Украинское командование отправляло своих людей на убой в село Крынки на левом берегу Днепра, бросало их в мясорубку. Об этом в интервью журналисту Дмитрию Киселёву для «России 1» и «РИА Новости» заявил президент РФ Владимир Путин.

Edgar GutiÃ©rrez/Global Look Press

Комментируя действия командиров ВСУ на отдельных участках левого берега Днепра, включая район села Крынки, Путин подчеркнул, что они, «как в мясорубку, людей своих бросали туда». Украинские бойцы, по его словам, там «бегали уже босиком», оставшись без боеприпасов.

«Боеприпасы пытались забросить им туда скоростными лодками и беспилотниками. Ну что такое? Ну что? Это просто на убой, просто отправляли на убой», — сказал Путин.

По словам главы государства, с военной точки зрения такие действия бессмысленны. При этом украинские пленные говорят, что их забрасывали в район Крынок и утверждали, что там налажена «устойчивая оборона», хотя ВСУ даже попасть на левый берег не могли.

Как сообщало ИА Регнум, губернатор Херсонской области Владимир Сальдо 29 февраля заявил, что село Крынки и его окрестности полностью зачищены российскими военными.