Москва, 18 июля, 2024, 23:20 — ИА Регнум. Среди опрошенных в июле россиян большинство не испытывают негативных эмоций к представителям других национальностей и к мигрантам. Об этом сообщил руководитель департамента политических исследований Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Михаил Мамонов в ходе круглого стола Экспертного института социальных исследований на тему «Межнациональное единство как основа развития России».

Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

«81% заявили нам в ходе опроса, что они не испытывают негативных эмоций к представителям других национальностей, которые находятся рядом с ними. При этом 50% заявили о безусловной оценке, что они не испытывают негативных эмоций», — уточнил Мамонов.

Также 81% респондентов не испытывают неприязни к приехавшим из других стран, безусловно нет такого чувства у 45% опрошенных, 36% ответили «скорее нет».

По словам социологов, такое отношение россиян к мигрантам объясняется традицией социального взаимодействия и принятия людей другой национальности.

Мамонов добавил, что однозначно можно сказать о высоком уровне межнациональной консолидации общества, поскольку 79% россиян назвали отношения между людьми разных национальностей как доброжелательные, спокойные и бесконфликтные.

Около 60% участников исследования считают преимуществом России её многонациональный статус, это только делает страну сильнее. Противоположное мнение выразили лишь 7% россиян, продолжил руководитель департамента.

При этом у граждан России, по его словам, есть запрос по поводу ужесточения миграционной политики, соблюдения мигрантами традиций коренного населения, неизбежности наказания за нарушения.

В телефонном опросе участвовали 1600 совершеннолетних граждан. Предельная погрешность составила 2,5%.

Как сообщало ИА Регнум, 7 июня президент Владимир Путин заявил, что миграция не должна создавать в России проблемы на рынке труда и для граждан в быту. Он добавил, что поставил задачу правительству вернуться к обсуждению миграционной политики как можно быстрее. По словам главы государства, трудовых мигрантов привлекать нужно, в России практически нулевая безработица, наблюдается отсутствие «рабочих рук».

Для урегулирования миграционной ситуации в России необходимо повышение минимальной оплаты труда, введение обязанности работодателя отдавать предпочтение прежде всего местным работникам, а также «вытаскивание из тени» и неэффективной занятости граждан страны, отмечал в комментарии для ИА Регнум обозреватель Пётр Акопов.