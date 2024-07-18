Москва, 18 июля, 2024, 20:55 — ИА Регнум. Бывший командующий 58-й армией генерал-майор Иван Попов, которого освободили из СИЗО, обжаловал установленный военным судом срок домашнего ареста, передаёт KP.RU со ссылкой на 235-й гарнизонный военный суд.

Евгений Биятов/РИА Новости Иван Попов

«Мы согласны с изменением Ивану Ивановичу меры пресечения, но не согласны с продлением этого срока, поскольку следователем срок продления заявлен не был», — заявил адвокат Попова Сергей Буйновский.

По его словам, суд самостоятельно установил срок домашнего ареста Попову, однако принимать во внимание ходатайство Следственного комитета об изменении меры пресечения не стал. Такой шаг нарушает нормы Уголовно-процессуального кодекса, подчеркнул защитник.

Как передавало ИА Регнум, в начале мая Попова задержали в рамках уголовного дела о мошенничестве. Суд 17 мая отправил его под арест до 16 июля. Попова обвиняют в хищении более 1700 тонн металлоконструкций, приобретённых для создания оборонительной линии в Запорожской области. Стоимость металлоконструкций оценивается в 130 млн рублей.

Следствие 4 июля предъявило Попову обвинение в окончательной редакции. Помимо мошенничества в особо крупном размере, бывшему командующему добавили в дело обвинение в служебном подлоге, повлекшем существенное нарушение прав и законных интересов граждан, организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства.

Отец Попова заявил, что его сын ни в чём не виноват. Попов-старший убеждён, что под сына «копали» недоброжелатели. Сложившуюся ситуацию он назвал «подставой».