Москва, 18 июля, 2024, 07:54 — ИА Регнум. Президент Польши Анджей Дуда, заявляя о потенциальном конфликте между Россией и НАТО, проявляет самонадеянность и не до конца понимает, о чём говорит. Таким мнением поделился сенатор Алексей Пушков в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Анджей Дуда

По словам сенатора, возникают вопросы: чего НАТО будет добиваться в конфликте и продумал ли Дуда последствия для своей страны, поддержат ли поляки «самоубийственные порывы» своего президента?

Пушков также указал — понимает ли Дуда, что конфликт с Россией вызовет мощный кризис внутри НАТО, вплоть до раскола.

«Дуда, видимо, не до конца понимает, что именно он сказал. Такое бывает. В Европе большая жара. У некоторых мозги плавятся. Вывод: Дуда самонадеян, как его предки, дважды обрекшие Польшу на национальную катастрофу. Иногда лучше молчать, чем говорить», — заключил российский политик.

Как сообщало ИА Регнум, победа России в конфликте на Украине приблизит потенциальное столкновение Москвы с НАТО, заявил Анджей Дуда в интервью интернет-порталу Wirtualna Polska.

Российская сторона неоднократно подчёркивала, что у Москвы нет никаких причин воевать с НАТО. Президент Владимир Путин отмечал, что у РФ и альянса нет территориальных претензий друг к другу. По словам главы государства, возможный полномасштабный конфликт между Россией и НАТО поставит мир на грань третьей мировой войны. Президент также напоминал, что к конфликту на Украине привело стремление Запада добраться до российских границ.

В Кремле не разделяют прогнозы президента Польши о том, что победа России на Украине может привести к горячему конфликту с Западом, заявил 17 июля журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.