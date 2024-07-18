Донецк, 18 июля, 2024, 07:00 — ИА Регнум. В Донецке удалось предотвратить теракт, который готовила гражданка России по заданию украинского националистического формирования, признанного террористическим на территории РФ. Об этом сообщили в УФСБ России по Донецкой Народной Республике.

Кадр из видео

По заданию украинских наставников и за денежное вознаграждение женщина планировала поджечь здание Петровского районного суда в Донецке.

Подготовленную для совершения преступления жидкость в бутылках женщина спрятала в лесу. Всего она приготовила шесть емкостей. При задержании при ней был рюкзак, в котором находились три бутылки с жидкостью, с помощью которых она собиралась «подпалить» суд.

После теракта она планировала уехать на Украину и вступить в ряды националистического формирования.

В отношении неё возбудили уголовное дело по ч. 3, ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК России — «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и «Терроризм».

Задержанная дала признательные показания.

Как сообщало ИА Регнум, сотрудники Федеральной службы безопасности России обнаружили в Авдеевке в Донецкой Народной Республике схрон с иностранным вооружением и боеприпасами, оставленный Вооружёнными силами Украины при отступлении.

Жителя Великого Новгорода задержали по подозрению в совершении государственной измены.

В Челябинске сотрудники ФСБ задержали сторонника украинских националистических структур, который размещал в Сети призывы, угрожающие безопасности России. Ему грозит до шести лет лишения свободы.