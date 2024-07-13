Авдеевка, ДНР, 13 июля, 2024, 08:00 — ИА Регнум. Сотрудники Федеральной службы безопасности России обнаружили в Авдеевке в Донецкой Народной Республике схрон с иностранным вооружением и боеприпасами, оставленный Вооружёнными силами Украины при отступлении. Об этом в субботу, 13 июля, сообщили в УФСБ по региону.

Иван Шилов ИА Регнум ФСБ

«В результате оперативно-боевых мероприятий Управления ФСБ России по Донецкой Народной Республике в городе Авдеевка обнаружен схрон с иностранным вооружением и боеприпасами», — говорится в сообщении.

Уточняется, что на месте были обнаружены гранатомёт Socrat шведского производства, американский ручной противотанковый гранатомёт M72A6 и 29 гранатомётных выстрелов ПГ-9.

Как передавало ИА Регнум, 5 июля в УФСБ России по ДНР сообщили, что в Володарском районе выявлен заминированный украинскими диверсантами схрон с вооружением, который они рассчитывали использовать для осуществления терактов. Силовики изъяли взрывные устройства, после чего уничтожили их на специальном полигоне.

До этого сообщалось об обнаружении крупного схрона с взрывными устройствами и взрывчаткой в Мариуполе. По данным ФСБ, тайник был заготовлен в 2022 году, в нём хранились шесть кумулятивных зарядов, 18 кг пластида, 11 мин МОН-50, другие боеприпасы и комплектующие.