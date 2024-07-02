Челябинск, 2 июля, 2024, 12:36 — ИА Регнум. В Челябинске сотрудники ФСБ задержали сторонника украинских националистических структур, который размещал в Сети призывы, угрожающие безопасности России. Об этом сообщили в пресс-службе управления ФСБ РФ по региону.

Иван Шилов ИА Регнум

По версии следствия, нарушитель являлся «сторонником киевского режима и украинских националистических структур». Мужчину подозревают в размещении в интернете материалов с призывом к деятельности, направленной против госбезопасности.

Следственный орган УФСБ возбудил в отношении челябинца уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 280.4 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства, с использованием сети «Интернет»). Ему грозит до шести лет лишения свободы, сообщает пресс-служба УФСБ России по Челябинской области.

Как сообщало ИА Регнум, в январе ФСБ задержала двух россиян за передачу Украине данных о частях российской армии. Силовики возбудили уголовное дело по статье о госизмене (ст. 275 УК России).

В тот же период ФСБ задержала в Кемеровской области жителя города Новокузнецка, подозреваемого в государственной измене. Он финансировал ВСУ, помогая приобретать военное снаряжение.