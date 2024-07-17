Нью-Йорк, США, 17 июля, 2024, 19:55 — ИА Регнум. Глава МИД России Сергей Лавров, председательствуя на заседании Совбеза ООН по ситуации на Ближнем Востоке, высказался о поведении постоянного представителя США при организации Линды Томас-Гринфилд.

Сергей Гунеев/РИА Новости Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров

Ранее в ходе дебатов в ООН на тему «Многостороннее сотрудничество в интересах формирования более справедливого, демократического и устойчивого мироустройства» Томас-Гринфилд, комментируя выступление Лаврова на этой встрече, заявила, что у неё сложилось ощущение, будто она вошла не в ту дверь и попало не на то заседание.

Также, говоря о ситуации на Украине, представитель США несколько раз повторила антироссийские утверждения, ранее неоднократно опровергнутые Москвой.

Лавров в ходе ближневосточного заседания поинтересовался, не возникло ли у Томас-Гринфилд впечатление, аналогичное тому, о котором она говорила.

«Я, кстати, хотел поинтересоваться у уважаемого представителя Соединённых Штатов — Вы слушали сегодня выступление представителя Израиля, у Вас не возникло ощущения, что Вы ошиблись комнатой и пришли не на ту дискуссию, которая была объявлена?» — сказал Лавров.

Как передавало ИА Регнум, выступление Лаврова на заседании по Ближнему Востоку пытались прервать три активиста. Охрана ООН блокировала нарушителей и вывела их из зала. Глава МИД РФ не прерывал своё выступление.

В своей речи министр, в частности, заявил, что Израиль продолжает наращивать строительство незаконных поселений вопреки резолюции Совбеза ООН. Кроме того, Израилем практикуется ретроспективная легализация поселенческих форпостов, сооружение которых признано противоправным даже с точки зрения израильского законодательства, отметил Лавров.

16 июля руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер фактически отверг предложение Москвы устранить первопричины украинского кризиса, ранее озвученное Лавровым на заседании Совета Безопасности ООН.