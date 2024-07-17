Охрана блокировала активисток, помешавших выступлению Лаврова в СБ ООН
Нью-Йорк, США, 17 июля, 2024, 19:18 — ИА Регнум. Три активистки попытались прервать выступление министра иностранных дел России Сергея Лаврова на заседании Совета Безопасности ООН по Ближнему Востоку, сообщает Lenta.ru.
Как только российский министр начал выступление, женщины встали со своих мест и начали выкрикивать: «Освободить заложников». Охрана ООН быстро среагировала и вывела нарушительниц из зала.
Отмечается, что им не удалось прервать речь Лаврова, он продолжил выступление.
На заседании российский министр заявил, что Израиль продолжает наращивать строительство незаконных поселений вразрез с требованиями резолюции Совета Безопасности ООН. Кроме того, указал он, Израилем практикуется ретроспективная легализация поселенческих форпостов, сооружение которых признано противоправным даже с точки зрения израильского законодательства.
Как передавало ИА Регнум, делегация во главе с министром иностранных дел Сергеем Лавровым прибыла в в Нью-Йорк ночью 16 июля для участия в заседаниях Совета Безопасности ООН в рамках российского председательства. Повестка рассчитана на два дня работы — с 16 по 17 июля.