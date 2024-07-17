Нью-Йорк, США, 17 июля, 2024, 19:18 — ИА Регнум. Три активистки попытались прервать выступление министра иностранных дел России Сергея Лаврова на заседании Совета Безопасности ООН по Ближнему Востоку, сообщает Lenta.ru.

Russian Foreign Ministry/Global Look Press Сергей Лавров

Как только российский министр начал выступление, женщины встали со своих мест и начали выкрикивать: «Освободить заложников». Охрана ООН быстро среагировала и вывела нарушительниц из зала.

Отмечается, что им не удалось прервать речь Лаврова, он продолжил выступление.

На заседании российский министр заявил, что Израиль продолжает наращивать строительство незаконных поселений вразрез с требованиями резолюции Совета Безопасности ООН. Кроме того, указал он, Израилем практикуется ретроспективная легализация поселенческих форпостов, сооружение которых признано противоправным даже с точки зрения израильского законодательства.

Как передавало ИА Регнум, делегация во главе с министром иностранных дел Сергеем Лавровым прибыла в в Нью-Йорк ночью 16 июля для участия в заседаниях Совета Безопасности ООН в рамках российского председательства. Повестка рассчитана на два дня работы — с 16 по 17 июля.