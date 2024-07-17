Нью-Йорк, США, 17 июля, 2024, 18:33 — ИА Регнум. Израиль продолжает наращивать строительство незаконных поселений вразрез с требованиями резолюции Совета Безопасности ООН, заявил 17 июля председатель министр иностранных дел России Сергей Лавров.

ABIR SULTAN/ЕРА/ТАСС

«Тяжёлая ситуация складывается на Западном берегу реки Иордан и в Восточном Иерусалиме. Там не прекращаются силовые рейды израильских военных и агрессия поселенцев, которые сопровождаются жертвами с обеих сторон», — подчеркнул он.

Он подчеркнул, что вразрез с требованиями резолюции 2334 СБ ООН Израиль не только не снижает, но и наращивает строительство незаконных поселений.

Кроме того, указал глава МИД России, Израилем практикуется ретроспективная легализация поселенческих форпостов, сооружение которых признано противоправным даже с точки зрения израильского законодательства.

Как передавало ИА Регнум, 4 июля стало известно, что правительство Израиля объявило государственной землёй крупнейший за последние 30 лет участок территории Палестины. Таким образом, Израиль прирос участком площадью в 12 700 дунамов (1270 га) на Западном берегу реки Иордан.

В мае Лавров заявлял, что количество стран, признавших Палестину суверенным государством, растёт, и это говорит об укреплении в мире стремления к скорейшему решению палестинской проблемы. Он отметил важность единого подхода к ближневосточному урегулированию, который позволит сформировать условия для палестино-израильских переговоров и окончательно решить вопросы со статусом Палестины.