Москва, 17 июля, 2024, 16:21 — ИА Регнум. Кадры с российскими военными, освобождёнными из украинского плена, опубликовало 17 июля Министерство обороны.

Кадр из видео

На видео — синие автобусы с участниками спецоперации, которые возвращаются домой. Движущуюся колонну сопровождают автомобили со спецсигналами.

В результате обмена, который состоялся при посреднических усилиях ОАЭ, с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 95 российских военнослужащих. Россия также передала киевскому режиму 95 пленных бойцов ВСУ.

Как сообщало ИА Регнум, ранее российский омбудсмен Татьяна Москалькова призвала Украину ускорить обмен военнопленными. По её словам, процесс задерживает отсутствие встречной разумной инициативы со стороны Киева. Она отметила, что стороны провели более 40 обменов военнопленными.

Лидер киевского режима Владимир Зеленский сообщил 6 июля, что с начала российской спецоперации более 3300 украинских бойцов вернулись на родину из плена в результате более чем 50 обменов. Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец отмечал, что в России содержится более 14 тыс. украинских пленных.

По словам пленного Юрия Водяна, мобилизованного из Николаевской области Украины, в ВСУ запрещают сдаваться российским военным, а вместо этого дают советы, как «правильно погибнуть». Кроме того, их пугают предстоящими издевательствами. В действительности, рассказал украинец, военные ВС РФ хорошо относятся к пленным, им обеспечены медицинская помощь и трёхразовое питание.